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زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب وسط سوريا

زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب وسط سوريا
16 أغسطس 2024 16:22

 أفاد المركز الوطني السوري للزلازل، اليوم الجمعة، بأن زلزالا بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر ضرب غرب مدينة السلمية، في ريف حماة بوسط البلاد. 
وأوضح المركز أن الهزة التي شعر بها سكان عدد من المحافظات، وقعت على بعد 4 كيلومترات غرب مدينة السلمية بوسط البلاد. وهو الزلزال الثاني الذي تتجاوز شدته الـ5 درجات على مقياس ريختر خلال أيام، حيث ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر شرق مدينة حماة ليل الاثنين/الثلاثاء الماضي، وفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا).
 وكانت مناطق شمال وغرب سوريا تعرصت لزلزال كبير في السادس من فبراير عام 2022 راح ضحيتة آلاف القتلى والجرحى ودمار عشرات الآلاف من  المنازل في مدينة حلب وريفها وحماة واللاذقية .   

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المصدر: د ب أ
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