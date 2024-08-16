السبت 17 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إصابات جراء زلزال ضرب غرب سوريا

زلزال
16 أغسطس 2024 16:56

ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء أن حوالي 17 شخصا أصيبوا في مدينة "سلمية" غرب البلاد، اليوم الجمعة، بعد زلزال بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر.
وشعر سكان في أنحاء سوريا ولبنان بالزلزال الذي ذكر مركز أبحاث علوم الأرض الألماني أن مركزه كان على عمق 10 كيلومترات.
وكان زلزال بقوة 4.8 درجة ضرب مدينة حماة في غرب سوريا في ساعة متأخرة من يوم الاثنين، مما أثار حالة من الذعر مع إصابة العشرات لكن دون سقوط قتلى.
كانت تقديرات أولية صادرة عن المركز الوطني السوري للزلازل أفادت، في وقت سابق اليوم الجمعة، بأن زلزالا بقوة 5,2 درجة على مقياس ريختر ضرب غرب مدينة السلمية، في ريف حماة.
وأوضح المركز أن الهزة، التي شعر بها السكان في عدد من المحافظات، وقعت على بعد 4 كيلومترات غرب مدينة السلمية.

أخبار ذات صلة
زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب وسط سوريا
«الوطني للأرصاد» يسجل زلزالاً بقوة 5.1 درجة في سوريا
المصدر: وكالات
زلزال
سوريا
آخر الأخبار
لايبزج.. «رباعية سهلة»
الرياضة
لايبزج.. «رباعية سهلة»
اليوم 19:54
دانيلو.. إصابة بالغة
الرياضة
دانيلو.. إصابة بالغة
اليوم 19:38
ميلان يتعاقد مع فوفانا
الرياضة
ميلان يتعاقد مع فوفانا
اليوم 19:35
جيمس ميلنر.. «الموسم 23» في «البريميرليج»
الرياضة
جيمس ميلنر.. «الموسم 23» في «البريميرليج»
اليوم 19:32
كونتي: نابولي يعيش فترة «إعادة البناء»
الرياضة
كونتي: نابولي يعيش فترة «إعادة البناء»
اليوم 19:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©