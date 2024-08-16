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أوكرانيا تكشف عن الهدف من توغلها في أراضي روسيا

دبابات للجيش الأوكراني قرب الحدود مع روسيا
16 أغسطس 2024 17:13

أعلن ميخايلو بودولياك، مساعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، أن هجوم كييف غير المسبوق داخل الأراضي الروسية يهدف إلى "إقناع" موسكو بالخوض في "عملية تفاوض منصفة" من خلال إلحاق "هزائم تكتيكية كبيرة".
وقال بودولياك، مستشار الرئيس زيلينسكي، على منصة إكس "في منطقة كورسك، يمكننا أن نرى بوضوح كيف تُستخدم الأداة العسكرية بموضوعية لإقناع روسيا بالدخول في عملية تفاوض منصفة".
وأضاف بودولياك أن أوكرانيا لا تسعى لاحتلال كورسك ولكن يتعين عليها إجبار روسيا على بدء المحادثات بشروط كييف.
وشنت أوكرانيا هجوما عبر الحدود على روسيا الأسبوع الماضي وسيطرت على جزء من منطقة كورسك.
كان الرئيس زيلينسكي أعلن، السبت الماضي، أن كييف تسعى من خلال توغلها البري، إلى نقل الأزمة داخل روسيا.
وأعلنت أوكرانيا، أمس الخميس، السيطرة على مدينة "سودجا" في منطقة كورسك الروسية.
وقالت روسيا إنها ستعزز دفاعاتها في المناطق الحدودية لمواجهة هذا التوغل البري.

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المصدر: وكالات
روسيا
أوكرانيا
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