إصابة قس خلال عملية طعن في إيرلندا

أعلنت الشرطة الإيرلندية، اليوم الجمعة، أنّ قساً في الجيش أُصيب جراء تعرّضه للطعن على يد فتى هاجمه خارج ثكنة في "غالواي" في غرب البلاد، قبل أن يتمكّن جنود من السيطرة عليه.

ووفق بيان صادر عن الشرطة، فقد "تلقّى الرجل الخمسيني عدّة طعنات خلال الحادث" الذي وقع مساء الخميس.

ونُقل القس إلى المستشفى، بسبب إصابته "بجروح خطيرة" غير أنّ حياته ليست في خطر.

وأوضحت الشرطة أنّ جنودا سيطروا على مراهق إيرلندي لم يتمّ تحديد سنّه، وتمّ توقيفه في مكان الحادث ثم وُضع رهن الاحتجاز.

وأشارت الشرطة إلى أنّ "إحدى فرضيات التحقيق تتعلّق بتحديد ما إذا كان هذا الهجوم بدافع إرهابي".

وفي رسالة على موقع فيسبوك الجمعة، شكر الضحية بول فورفي الناس لدعمهم.

وبحسب صحيفة آيرش تايمز، فقد اقترب شاب مسلّح بسكين من القس، وطارده أثناء محاولته الهروب.

وقال الجيش في بيان إنّ حرّاس الثكنة أطلقوا خمس طلقات تحذيرية "بما يتفق بدقة مع بروتوكولات حماية القوات المسلّحة"، كما استخدموا هراوة لإخضاع المهاجم.

ودان نائب رئيس الحكومة ووزير الدفاع مايكل مارتن الهجوم، مشيدا ب"التدخل الحاسم" للجنود الموجودين في المكان.