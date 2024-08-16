الكرملين يوجه اتهاما إلى الغرب بشأن التوغل الأوكراني

وجه الكرملين (الرئاسة الروسية)، اليوم الجمعة، اتهاما إلى الدول الغربية وحلف شمال الأطلسي (الناتو) بالضلوع في التخطيط لهجوم أوكرانيا على منطقة كورسك داخل الأراضي الروسية.

وقال نيكولاي باتروشيف، أحد مساعدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الغرب والناتو ضالعان بشكل مباشر في التوغل الذي تنفذه أوكرانيا داخل روسيا منذ أكثر من أسبوع، وهو ما تنفيه واشنطن التي تقود الحلف.

وذكر باتروشيف، في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا" الروسية، أن تصريحات الولايات المتحدة عن عدم تورطها في الهجوم غير صحيحة.

ونقلت الصحيفة عنه قوله "تم التخطيط للعملية في منطقة كورسك بمشاركة أيضا من حلف شمال الأطلسي والمخابرات الغربية".

وأضاف "لولا مشاركتها ودعمها المباشر لما غامرت كييف بالدخول إلى الأراضي الروسية".

وتابع بالقول إن ما قامت به واشنطن هو الذي "خلق كل الظروف لخسارة أوكرانيا لسيادتها وجزء من أراضيها".

وتقول أوكرانيا إن التوغل كان ضروريا من أجل جر روسيا إلى بدء محادثات سلام "عادلة".

وتقول الولايات المتحدة والقوى الغربية، الحريصة على تجنب أي مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا، إن أوكرانيا لم تخطرها مسبقا بتوغلها داخل روسيا.

وتشير تقارير إلى أن الأسلحة، المقدمة من بريطانيا والولايات المتحدة، استخدمت على الأراضي الروسية في إطار التوغل الأوكراني.