إعصار يقترب من برمودا وتوقع حدوث سيول وعواصف

اتجه الإعصار "إرنستو" نحو برمودا، اليوم الجمعة، في شكل عاصفة قوية من الفئة الثانية من المرجح أن تتسبب في هطول أمطار غزيرة خلال مطلع الأسبوع المقبل وسيول وعواصف تهدد الحياة.

وقال المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة إن "إرنستو"، الذي كان مركزه على بعد حوالي 400 كيلومتر جنوب غربي الجزيرة البريطانية بحلول الساعة 1100 بتوقيت جرينتش، يحمل رياحا مستمرة تصل سرعتها إلى 100 ميل في الساعة، مما يجعل الظروف مهيأة لعاصفة خطيرة وسيول مفاجئة في برمودا بحلول ظهر غد السبت.

يتحرك الإعصار في اتجاه الشمال والشمال الشرقي بسرعة 13 ميلا في الساعة.

وقال المركز الوطني للأعاصير إن منسوب مياه الأمطار في برمودا، وهي مجموعة من حوالي 181 جزيرة صغيرة، يمكن أن يتراوح بين 15 إلى 30 سنتيمترا وما يصل إلى 38 سنتيمترا في بعض المناطق.

ومن المتوقع أن تتدفق أمواج مدمرة ضخمة إلى الشواطئ الرملية الوردية في برمودا، المركز المالي الدولي الذي يقطنه حوالي 65 ألف شخص ويعد نقطة جذب للسياح.

في وقت سابق من الأسبوع، ضرب "إرنستو"، بويرتوريكو في شكل عاصفة مدارية مما أدى إلى هطول أمطار غزيرة على أراضي الولايات المتحدة في منطقة البحر الكاريبي وقطع الكهرباء عن حوالي نصف سكانها وعددهم 1.5 مليون.

وتسببت مياه السيول في إغلاق الطرق وانقطاع خطوط الكهرباء وتضرر أو دمار العديد من الممتلكات، وفقا للصور والمقاطع المصورة من الجزيرة.