روسيا تخلي قرى محاذية لأوكرانيا اعتبارا من الاثنين

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الجمعة، أنها ستعمل على إخلاء خمس قرى تقع قرب الحدود الأوكرانية في منطقة بيلغورود، علما أن المنطقة المذكورة مجاورة لكورسك التي يستهدفها هجوم أوكراني واسع.

وكتب فياتشيسلاف غلادكوف حاكم بيلغورود، على تطبيق تلغرام، أنه "اعتبارا من 19 أغسطس، سنغلق الطرق المؤدية إلى خمس قرى ونجلي السكان ونساعد في نقل الممتلكات".

وأوضح غلادكوف أنه سيتم أيضا "في شكل مؤقت" منع الوصول إلى قرية سادسة.

وتنفّذ أوكرانيا، منذ الأسبوع الماضي، توغلا بريا في منطقة كورسك المجاورة لبيلغورود.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الخميس، إن قوات بلاده سيطرت على قرية "سودجا" في كورسك.