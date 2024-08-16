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حرائق الغابات.. «تأهب» باليونان وجهود لاحتوائها في تركيا

من آثار حرائق الغابات في اليونان
17 أغسطس 2024 01:00

أثينا (وام) 

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أعلنت اليونان، أمس، حالة تأهب تحسباً لحرائق الغابات، فيما تستمر جهود السلطات التركية في مكافحة حرائق غابات مستعرة في ثلاثة أقاليم في شمال غرب البلاد.
وجاء إعلان السلطات اليونانية مع ارتفاع درجات الحرارة إلى 42 درجة مئوية، وبلوغ الرياح قوة العاصفة في أجزاء من بحر إيجه.
وذكرت وكالة الأنباء اليونانية أن هناك مخاطر واسعة من نشوب حرائق في أثينا ومنطقة «آتيكا» المحيطة بها، بالإضافة إلى بيلوبونيز وجزر، بما في ذلك كريت وإيفيا.
يأتي ذلك بعد أيام قليلة من نجاح السلطات اليونانية في إخماد حريق ضخم، عند ضواحي العاصمة، لكن مازال هناك 29 حريق غابات مستمرة.
وكانت قافلة تضم نحو 75 من رجال الإطفاء والإنقاذ من جمهورية التشيك وصلت إلى أثينا في وقت مبكر صباح أمس الأول، من أجل تقديم العون في عمليات إخماد حرائق الغابات الكبيرة التي اندلعت بالقرب من العاصمة اليونانية يوم الأحد الماضي.
وفي تركيا، قال وزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يومقلي إن رجال الإطفاء يحاولون احتواء حرائق غابات مستعرة في 3 أقاليم في شمال غرب البلاد.
وأضاف أن 14 طائرة و31 طائرة هليكوبتر و265 مركبة برية تشارك في جهود مكافحة الحرائق، إلى جانب نحو 1400 من العاملين في قطاع الغابات.

حرائق الغابات
الحرائق
مكافحة الحرائق
اليونان
تركيا
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