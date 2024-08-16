السبت 17 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تمديد حبس منفذي الاعتداء على قاعة الحفلات في موسكو

قاعة الحفلات بعد تعرضها للهجوم في موسكو (أرشيفية)
16 أغسطس 2024 23:15

أعلنت محكمة روسية، اليوم الجمعة، تمديد الحبس الاحتياطي بحق المشتبه بهم الأربعة الذين أوقفوا بعد الاعتداء الذي استهدف قاعة للحفلات الموسيقية في مارس في ضاحية العاصمة موسكو وأوقع 145 قتيلا.
ويشتبه بحسب المحققين بأن الموقوفين الأربعة هم الذين نفذوا الهجوم على قاعة "كروكوس سيتي هول".
ومددت محكمة "باسماني" في موسكو حبسهم الاحتياطي "لثلاثة أشهر حتى 22 نوفمبر 2024"، وفق ما أفادت في بيان نشر على موقع "تلغرام".
وفي مارس، دخل مسلّحون قاعة الحفلات الموسيقية "كروكوس سيتي هول" بالقرب من موسكو ففتحوا النار على الناس وأضرموا النار في المبنى. وأدى الهجوم، الذي يعدّ الأسوأ في روسيا منذ العام 2004، إلى مقتل 144 شخصاً على الأقل وإصابة 360 آخرين بجروح.
ومنذ ذلك الحين، أُلقي القبض على أكثر من 20 شخصاً، من بينهم المهاجمون الأربعة المشتبه بهم.

أخبار ذات صلة
زيلينسكي يعلن تحقيق إنجاز جديد داخل روسيا
موانئ أوكرانية تبدأ شحن كميات ضخمة من الحبوب
المصدر: آ ف ب
روسيا
موسكو
هجوم موسكو
قاعة حفلات
آخر الأخبار
لايبزج.. «رباعية سهلة»
الرياضة
لايبزج.. «رباعية سهلة»
اليوم 19:54
دانيلو.. إصابة بالغة
الرياضة
دانيلو.. إصابة بالغة
اليوم 19:38
ميلان يتعاقد مع فوفانا
الرياضة
ميلان يتعاقد مع فوفانا
اليوم 19:35
جيمس ميلنر.. «الموسم 23» في «البريميرليج»
الرياضة
جيمس ميلنر.. «الموسم 23» في «البريميرليج»
اليوم 19:32
كونتي: نابولي يعيش فترة «إعادة البناء»
الرياضة
كونتي: نابولي يعيش فترة «إعادة البناء»
اليوم 19:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©