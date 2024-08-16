تمديد حبس منفذي الاعتداء على قاعة الحفلات في موسكو

أعلنت محكمة روسية، اليوم الجمعة، تمديد الحبس الاحتياطي بحق المشتبه بهم الأربعة الذين أوقفوا بعد الاعتداء الذي استهدف قاعة للحفلات الموسيقية في مارس في ضاحية العاصمة موسكو وأوقع 145 قتيلا.

ويشتبه بحسب المحققين بأن الموقوفين الأربعة هم الذين نفذوا الهجوم على قاعة "كروكوس سيتي هول".

ومددت محكمة "باسماني" في موسكو حبسهم الاحتياطي "لثلاثة أشهر حتى 22 نوفمبر 2024"، وفق ما أفادت في بيان نشر على موقع "تلغرام".

وفي مارس، دخل مسلّحون قاعة الحفلات الموسيقية "كروكوس سيتي هول" بالقرب من موسكو ففتحوا النار على الناس وأضرموا النار في المبنى. وأدى الهجوم، الذي يعدّ الأسوأ في روسيا منذ العام 2004، إلى مقتل 144 شخصاً على الأقل وإصابة 360 آخرين بجروح.

ومنذ ذلك الحين، أُلقي القبض على أكثر من 20 شخصاً، من بينهم المهاجمون الأربعة المشتبه بهم.