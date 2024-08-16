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«مجلس الأمن» يمدد تفويض بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال

إحدى جلسات مجلس الأمن (أرشيفية)
17 أغسطس 2024 00:59

نيويورك (وكالات)

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مدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أمس، تفويض بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال حتى 31 ديسمبر 2024. 
جاء على الموقع الرسمي للأمم المتحدة أنه في قرار تم اعتماده بالإجماع تحت رقم 2748، سمح المجلس للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي بالاستمرار في نشر ما يصل إلى 12 ألفاً و626 فرداً من القوات النظامية، بما في ذلك 1040 عنصراً من الشرطة، ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال حتى نهاية هذا العام.
وحث القرار المانحين التقليديين والجدد على دعم بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال، وصندوق الائتمان الذي يديره مكتب الدعم التابع للأمم المتحدة في الصومال لدعم قوات الأمن الصومالية، والبعثة المقترحة التي تخلفها، وذلك لتمكين الصومال من تعزيز جهوده في محاربة حركة «الشباب». 
وطلب المجلس من الأمين العام للأمم المتحدة الاستمرار في تقديم حزمة دعم لوجستي من خلال مكتب الدعم التابع للأمم المتحدة في الصومال لدعم قوات الأمن الصومالية، وقرر استمرار الدعم لحوالي 20 ألفاً و900 فرد من الجيش الصومالي أو قوة الشرطة الصومالية، في العمليات المشتركة أو المنسقة مع بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال، حتى 31 ديسمبر المقبل.

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