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«الصحة العالمية»: 300 حالة وفاة بالكوليرا في السودان

طفل سوداني نازح في مخيم زمزم (رويترز)
17 أغسطس 2024 01:00

جنيف (وكالات)

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أعلنت المسؤولة في منظمة الصحة العالمية مارجريت هاريس، أمس، أن الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب في السودان أدت إلى تفاقم انتشار أمراض منها، الكوليرا، إذ تسبب المرض البكتيري في وفاة أكثر من 300 شخص حتى الآن.
وقالت هاريس في اتصال مع صحفيين، إنه تم الإبلاغ عن 11327 حالة إصابة بالكوليرا و316 حالة وفاة، وأن حالات حمى الضنك والتهاب السحايا في ارتفاع أيضاً، موضحة «نتوقع أن تكون الأعداد أكثر مما يتم الإبلاغ عنه».
وفي وقت سابق، قال محمد رفعت رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة في السودان، إن واحداً من كل خمسة أشخاص نزحوا داخلياً بسبب الحرب الدائرة في البلاد.
وأشار رفعت إلى أن الشعب السوداني يعاني مشكلات عدة، مثل الحرب والجوع والنزوح، وأن الوضع في البلاد «يزداد سوءاً كل يوم، وكل ساعة تقريباً»، مضيفاً «لا منتصر في الحرب الجارية داخل السودان، والشعب السوداني يتحمل عبء هذا الصراع كل يوم».

منظمة الصحة العالمية
مارغريت هاريس
السودان
أزمة السودان
الكوليرا
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