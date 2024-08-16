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كندا تطالب بتحقيق في تدمير إسرائيل منشأة مياه بغزة

طفل يحمل زجاجات مياه وسط نقص الإمدادات الإغاثية بجنوب غزة (رويترز)
17 أغسطس 2024 00:59

غزة (الاتحاد)

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دعت وزارة التنمية الدولية الكندية إلى إجراء تحقيق في تدمير الجيش الإسرائيلي منشأة مياه مولتها بلادها تُعرف باسم «بئر كندا» في قطاع غزة.
وذكرت متحدثة وزارة التنمية الدولية أوليفيا باتن، أنهم طالبوا ببدء تحقيق في تدمير منشأة المياه في قطاع غزة بعد أن فجرها الجيش الإسرائيلي في يوليو الماضي.
وذكرت باتن أن «تدمير المنشأة أدى إلى تفاقم البنية التحتية للمياه السيئة أصلاً في المنطقة التي يعيش فيها مئات آلاف الفلسطينيين، ما زاد الصعوبات التي يواجهونها في الحصول على مياه نظيفة».
وأشارت إلى أنهم اتصلوا بالحكومة الإسرائيلية للحصول على مزيد من المعلومات عن الحادث، وقالت: «ندعو إلى إجراء تحقيق في الأمر».
وأواخر يوليو الماضي، تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صوراً التقطها جنود إسرائيليون وهم يفجرون منشأة مياه في منطقة من مدينة رفح جنوب قطاع غزة تواصل كندا تقديم المساعدات فيها.

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