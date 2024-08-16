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مصر: أمن لبنان واستقراره مصلحة عربية

مبنى مدمر جراء غارة إسرائيلية على بيروت
17 أغسطس 2024 00:59

بيروت (الاتحاد)

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أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أمس، أن أمن لبنان واستقراره «مصلحة مصرية في المقام الأول وهما أيضاً مصلحة عربية نعمل على صيانتها ونحرص على المحافظة عليها». 
وأعرب عبد العاطي، في تصريح للإعلاميين بعد لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، عن إدانة بلاده جميع السياسات الاستفزازية بما في ذلك انتهاك سيادة لبنان، مؤكداً أن «العدوان على جنوب بيروت أمر مرفوض وكذلك سياسة الاغتيالات مرفوضة تماماً».
وشدد في الوقت نفسه على أهمية إيقاف التصعيد وعدم جر المنطقة إلى أتون حرب إقليمية شاملة.
ولفت عبد العاطي إلى بذل بلاده كل جهد ممكن لإيقاف هذا التصعيد وللعمل بأسرع وقت للوصول إلى إيقاف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإيقاف العدوان الإسرائيلي عليه.

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