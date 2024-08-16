السيسي وبايدن يبحثان وقف إطلاق النار في غزة

استعرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأميركي جو بايدن، اليوم الجمعة، نتائج جولة المفاوضات التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة على مدار اليومين الماضيين، بهدف الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقال بيان رسمي صادر عن الرئاسة المصرية إن الرئيسين اتفق، خلال اتصال هاتفي، على مواصلة وتكثيف الجهود المشتركة خلال الأيام المقبلة للتوصل لاتفاق يفضي إلى وقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة، وتبادل الرهائن والمحتجزين، وإنهاء المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني في غزة.

وأعلنت الدول، التي تقوم بالوساطة (قطر ومصر والولايات المتحدة) أن محادثات بشأن التوصل لوقف لإطلاق النار في حرب غزة استمرت يومين، اختتمت اليوم الجمعة في الدوحة.

وقالت الدول الثلاث إن "الفجوات المتبقية" سيتم سدها في الأيام المقبلة.

وأفادت أنه تم تقديم مقترح يتوافق مع مبادئ خطة وقف إطلاق النار التي سبق أن طرحها الرئيس الأميركي.

كما تناول الاتصال الهاتفي الأوضاع في المنطقة وجهود استعادة الاستقرار الإقليمي، حيث أكد الرئيس السيسي استمرار الاتصالات المصرية مع مختلف الأطراف في المنطقة، "للحث على ضبط النفس وعدم التصعيد، في ضوء خطورة الوضع بالشرق الأوسط".

وشدد السيسي على "ضرورة احترام سيادة الدول وتجنيب المنطقة الانزلاق إلى حلقة مفرغة من المواجهات والعنف، وهو ما ثمنه الرئيس الأمريكي"، "مشيدا بحجم التواصل والتنسيق المستمر والمشترك، الذي يعكس قوة وعمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة"، وفق البيان.