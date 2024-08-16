تحذيرات من الإخفاق في التصدي لجدري القردة

حذرت منظمة الصحة العالمية وعدد من شركائها، الجمعة، من الفشل في التصدي لمرض جدري القردة كما حصل إبان جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت مسؤولة بارزة إن المنظمة ستستضيف اجتماعا طارئا لمناقشة سبل تحقيق العدالة في الحصول على مجموعات الاختبارات والعلاجات واللقاحات للفيروس المسبب لجدري القردة مع انتشار العدوى الفيروسية في مناطق من أفريقيا وخارجها.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع أعضاء تحالف من خبراء الصحة ممن أشرفوا على الاستجابة العالمية لكوفيد-19، ووكالات صحية عالمية مثل مؤسسة بيل وميليندا غيتس والتحالف العالمي للقاحات والتحصين (غافي).

وقالت أيواد ألاكيجا، رئيسة الاجتماع والمبعوثة الخاصة لمنظمة الصحة العالمية، إنهم سيناقشون سبل تحقيق المساواة في إمكانية الحصول على العلاجات الطبية ومجموعات الاختبارات واللقاحات مع تفشي جدري القردة وضمان عدم تكرار ما حدث من فشل في جهود التصدي لجائحة كوفيد-19.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم الأربعاء، أن جدري القردة بات حالة طوارئ صحية عالمية بعد انتشار المرض على نطاق واسع في دول أفريقية عدة.

وأعلنت السويد، أمس الخميس، تسجيل أول حالة خارج أفريقيا مرتبطة بالمرض.

وقالت ألاكيجا "فشلنا في إمكانية الحصول على المنتجات في المرة الماضية، لكننا تعلمنا هذه الدروس... وسأحرص على أن تكون المساواة (العدالة في إمكانية الوصول) هي أول شيء نفكر فيه (الآن)".

وأضافت ألاكيجا أن مكافحة المرض لا تقتصر على اللقاحات، لأن التدابير الصحية العامة مثل حملات التوعية بوسعها أيضا مساعدة المجتمعات في وقاية نفسها، على غرار ما حدث في مساعي التصدي لفيروس "إتش.آي.في" المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز).