قتلى في هجمات على دونيتسك

قال مسؤول محلي في منطقة دونيتسك، الجمعة، إن ثلاثة مدنيين قتلوا وأصيب خمسة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية جراء هجمات على المنطقة الواقعة شرق أوكرانيا.

وقال فاديم فيلاشكين حاكم المنطقة إن ثلاثة أشخاص أصيبوا في هجوم على "سيليدوف" قرب مدينة "بوكروفسك". وأضاف أن الهجوم ألحق أضرارا بستة مبان.

ولاقى شخص حتفه في "ميكولايفكا" وأصيب آخران في مدينة "كوستيانتينيفكا" الواقعة إلى الغرب مباشرة من باخموت.

وأفاد فيلاشكين أيضا بمقتل شخصين في قرية "فيرخنيوكاميانكا"، وبوقوع أضرار لتسعة مبان سكنية وثمانية منازل في المنطقة.