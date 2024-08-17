الفيضانات تغمر جزيرة مينوركا

ضربت عواصف شديدة جزيرة مينوركا إحدى جزر البليار الإسبانية، مما أدى إلى غمر المنازل والشوارع في بلدية إس ميركادال بالمياه بعد هطول أكثر من 200 ملليمتر من الأمطار.

ولجأ بعض السكان إلى أسطح منازلهم بحثاً عن الأمان، وتم إنقاذ عدة أشخاص وحيواناتهم الأليفة بواسطة مروحية.

كما جرفت الفيضانات السيارات في بلدة ألايور، وفقا لما ذكرته صحيفة "أولتيما هورا" الإسبانية يوم الجمعة. ولم يتم تسجيل أي ضحايا بفضل التحذيرات المسبقة، بينما كانت جزيرة مايوركا- أكبر جزر البليار - أقل تأثراً، رغم غمر بعض الشوارع بالمياه مؤقتاً.

وتسببت العواصف في إلغاء العديد من الرحلات الجوية في مطار بالما، حيث قضى بعض المسافرين الليلة على أرض المطار بسبب الإلغاءات يوم الجمعة.

وأكدت شركة "يورو وينجز" الألمانية للطيران في بيان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنها تعمل على إعادة الركاب في أسرع وقت ممكن، ولكن على الرغم من تنظيم 15 رحلة إضافية من وإلى مايوركا، إلا أن ذلك لا يغطي جميع طلبات العودة.