الأحد 18 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الفيضانات تغمر جزيرة مينوركا

الفيضانات تغمر جزيرة مينوركا
17 أغسطس 2024 09:21

ضربت عواصف شديدة جزيرة مينوركا إحدى جزر البليار الإسبانية، مما أدى إلى غمر المنازل والشوارع في بلدية إس ميركادال بالمياه بعد هطول أكثر من 200 ملليمتر من الأمطار.
ولجأ بعض السكان إلى أسطح منازلهم بحثاً عن الأمان، وتم إنقاذ عدة أشخاص وحيواناتهم الأليفة بواسطة مروحية.
كما جرفت الفيضانات السيارات في بلدة ألايور، وفقا لما ذكرته صحيفة "أولتيما هورا" الإسبانية يوم الجمعة. ولم يتم تسجيل أي ضحايا بفضل التحذيرات المسبقة، بينما كانت جزيرة مايوركا- أكبر جزر البليار - أقل تأثراً، رغم غمر بعض الشوارع بالمياه مؤقتاً.
وتسببت العواصف في إلغاء العديد من الرحلات الجوية في مطار بالما، حيث قضى بعض المسافرين الليلة على أرض المطار بسبب الإلغاءات يوم الجمعة.
وأكدت شركة "يورو وينجز" الألمانية للطيران في بيان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنها تعمل على إعادة الركاب في أسرع وقت ممكن، ولكن على الرغم من تنظيم 15 رحلة إضافية من وإلى مايوركا، إلا أن ذلك لا يغطي جميع طلبات العودة.

أخبار ذات صلة
عشرات القتلى جراء فيضانات في تشاد
وفاة 52 شخصاً جراء فيضانات غرب النيجر
المصدر: د ب أ
مايوركا
فيضانات
آخر الأخبار
الشارقة يُحلق بقوة «كامارا 10»
الرياضة
الشارقة يُحلق بقوة «كامارا 10»
اليوم 11:30
عناصر من الشرطة البريطانية
الأخبار العالمية
الداخلية البريطانية تتعهد بمكافحة "المعتقدات البغيضة"
اليوم 11:18
جوندوجان يفجر قنبلة في وجه برشلونة!
الرياضة
جوندوجان يفجر قنبلة في وجه برشلونة!
اليوم 11:10
«أبوظبي للزوارق» يتراجع إلى المركز الثالث في «مونديال الفومورلا-2»
الرياضة
«أبوظبي للزوارق» يتراجع إلى المركز الثالث في «مونديال الفومورلا-2»
اليوم 11:00
هاريس
الأخبار العالمية
هاريس تتقدم على ترامب في استطلاعات الرأي
اليوم 10:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©