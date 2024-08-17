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بكين تطلق طائرات «الدرونز» لإمداد سواح سور الصين العظيم

بكين تطلق طائرات «الدرونز» لإمداد سواح سور الصين العظيم
17 أغسطس 2024 09:24

أطلقت بكين أول طريق للتوصيل اللوجستي بواسطة الطائرات بدون طيار «الدرونز» في قطاع بادالينغ من سور الصين العظيم، ما يُمكّن السياح من استلام مواد الإغاثة من قيظ الصيف والإمدادات الطارئة في غضون دقائق حيث عادة ما تستغرق الرحلة إلى المكان المحدد 50 دقيقة سيراً على الأقدام.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» اليوم أن برج المراقبة الجنوبي التاسع على الخط الممتد لقطاع بادالينغ من سور الصين العظيم يعمل كنقطة التسليم للطريق الجديد.

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وتستضيف المنطقة التي تم افتتاحها أمام العامة في نهاية عام 2023 بشكل أساسي، أنشطة مثل المشي لمسافات طويلة ومعابر المغامرة ودراسات سور الصين العظيم والتصوير الفوتوغرافي للسفر فيما يسهم الافتقار إلى المرافق التجارية في المنطقة في خلق صعوبات عند الزوار لتجديد الإمدادات مثل مياه الشرب.

المصدر: وام
الصين
سور الصين العظيم
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