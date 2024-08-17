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إصابة العشرات جراء حريق في غابات إزمير التركية

إصابة العشرات جراء حريق في غابات إزمير التركية
17 أغسطس 2024 09:55

أعلنت وزارة الصحة التركية، إصابة 78 شخصا جراء حريق في غابات ولاية إزمير (غرب)، بينهم 29 مصاباً ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات، مشيرة في بيان لها أمس، أنها أرسلت 10 سيارات إسعاف و3 فرق من وحدة فريق الإنقاذ الطبي الوطني، و42 من أفراد الرعاية الصحية إلى المنطقة، وفقاً لوكالة أنباء «الأناضول».

وكان حريق في منطقة جبل يمانلار بإزمير، اندلع الثلاثاء الماضي قبل أن تسيطر عليه السلطات إلى حد كبير حتى ظهر الخميس.

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وقال سليمان إلبان والي إزمير:«شب الحريق مجدداً مساء الخميس، وانتشر بسرعة كبيرة بفعل الرياح، التي وصلت سرعتها إلى 80 كلم في الساعة».

 

المصدر: وام
حريق غابات
تركيا
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