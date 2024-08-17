الإعصار إرنستو يقترب من برمودا

تراجعت قوة الإعصار إرنستو مع اقترابه من برمودا في وقت مبكر من اليوم السبت، إذ تم تخفيض شدته إلى عاصفة من الفئة الأولى لكنه لا يزال يهدد أراضي الجزيرة البريطانية برياح قوية وعاصفة خطيرة وفيضانات مميتة محتملة.

وذكر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن العاصفة تتجه ببطء نحو الأرخبيل الواقع في المحيط الأطلسي، ومن المقرر أن يمر مركزها بالقرب من برمودا أو فوقها صباح اليوم السبت، مع توقع أسوأ موجة عاصفة وإمكانية حدوث سيول في وقت لاحق اليوم.

تم تصنيف العاصفة أمس الجمعة على أنها عاصفة من الفئة الثانية، مع رياح شديدة الخطورة قادرة على إحداث أضرار واسعة النطاق.

وبينما قد تستمر العاصفة في الضعف خلال اليوم التالي أو نحو ذلك، فمن المتوقع أن تشتد قوتها مرة أخرى فوق تيار الخليج، وفقا لمركز الأعاصير.

وبحلول ظهر أمس الجمعة، تسببت رياح إرنستو في انقطاع التيار الكهربائي عن 5400 من عملاء برمودا البالغ عددهم 36 ألف عميل، حسبما ذكرت شركة الكهرباء. وقالت الشركة إنها استدعت أطقم الإصلاح التابعة لها من الميدان لأن العمل أصبح خطيرا للغاية.

وقال مركز الأعاصير إن الأمواج التي أحدثها إرنستو أثرت بالفعل على أجزاء من برمودا وجزر الباهاما والساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وفي نيويورك قال مكتب رئيس البلدية إن حدائق المدينة وخدمة المتنزهات الوطنية أعلنت إغلاق جميع الشواطئ في منطقتي بروكلين وكوينز أمام السباحين يومي السبت والأحد، فيما توقعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية حدوث تيارات مائية خطيرة وارتفاع الأمواج إلى مترين.



