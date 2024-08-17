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توقعات بإضراب سائقي القطارات في أجزاء من بريطانيا

توقعات بإضراب سائقي القطارات في أجزاء من بريطانيا
17 أغسطس 2024 12:45

قال كبير مفاوضي نقابة سائقي القطارات «أسليف» إن النقابة البريطانية تضع «الأعضاء أولاً» في «وضع صعب للغاية» بعد الإعلان عن سلسلة جديدة من الإضرابات في بريطانيا.
 وسوف يضرب سائقو القطارات الذين يعملون لصالح شركة «إل.إن.أيه.أر» - التي تدير خدمة الركاب على الخط الرئيسي للساحل الشرقي بين لندن وإدنبره - في عطلات نهاية الأسبوع من نهاية أغسطس في نزاع بشأن اتفاقيات العمل، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء. 
يشار إلى أن النزاع منفصل عن الخلاف طويل الأمد بشأن الأجور، والذي يبدو من المرجح أن يتم حله بعد عرض جديد الأسبوع الجاري من الحكومة.
 وقال كبير المفاوضين نايجل روبوك لإذاعة تايمز راديو الرقمية: «نحن نعمل في إطار اتفاقيات ووقعنا معاً على الاتفاقيات. نحن نبرم اتفاقيات، لا نخرقها». وأضاف: «عندما تصل إلى قرار الإضراب فيرجع هذا لأن كل شيء آخر قد فشل. ليس بوسعك سوى المحاولة لفترة طويلة للغاية»، مشيراً إلى أن شركة إل.إن.أيه.أر. «عرقلت باستمرار» محاولات لتسوية أحدث نزاع. 

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