وفاة ثلاثة أشخاص خلال محاولة تسلق جبل بسويسرا

أعلنت الشرطة المحلية في سويسرا اليوم السبت، أن ثلاثة متسلقين لقوا حتفهم، إثر سقوطهم من على جبل ماترهورن بسويسرا على مدار أيام قليلة. وأوضحت الشرطة أن شخصاً من جبال الألب توفي أمس الجمعة، بعدما سقط من على ارتفاع نحو 800 متر.

وجاء هذا بعد يومين من وفاة متسلقين اثنين آخرين إثر سقوطهما من على ارتفاع ألف متر. وبدأ المتسلقان رحلتهما من كوخ جبلي صباح الأربعاء، إلى القمة التي يبلغ ارتفاعها 4479 متراً.

وعندما لم يعودا من رحلتهما وفق الخطة، أطلق المسؤولون عملية بحث. وجرى العثور على جثتيهما بطائرة استطلاع جوية على الوجه الشمالي لجبل ماترهورن.