انهيارات أرضية بجبال الألب النمساوية

ذكر رئيس فريق التعامل مع الأزمات المحلية، اليوم السبت، أنه تم إغلاق طريق جبلي، يربط بين إقليمي «فورارلبيرج» و«تيرول» النمساويين عبر ممر أرلبيرج، في جبال الألب، بعد عاصفة قوية تسببت في حدوث انهيارات أرضية.

وسيتعين على السائقين، الذين يحاولون السفر بين الإقليمين، السير في طريق بديل طويل، عبر وادي ليش أو عبر بافاريا، في جنوب ألمانيا.

وبشكل طبيعي، فإن ممر أرلبيرج، يمكن عبوره، عبر نفق في الجبل، لكن النفق مغلق حالياً، بسبب عملية تجديد. وقالت السلطات إنه لم يتضح بعد موعد إعادة فتح طريق أرلبيرج، الذي غمرته المياه، وأغلقت الانهيارات الأرضية الممر.

وفي الوقت نفسه، تتواصل عمليات التنظيف في بلدة «سانت أنطون آم أرلبيرج»، على قدم وساق، بعد أمطار غزيرة ناجمة عن العاصفة القوية، التي تسببت في فيضان مياه نهرين على ضفتيهما مساء أمس الجمعة.