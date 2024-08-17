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زيلينسكي يعلن تحقيق إنجاز جديد داخل روسيا

آليات تابعة للجيش الأوكراني قرب الحدود مع روسيا
17 أغسطس 2024 17:13

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن جيش بلاده عزز مواقعه وواصل تقدمه في منطقة  كورسك الروسية بعد ما يقرب من أسبوعين من توغله في المنطقة.
تقول أوكرانيا إنها سيطرت على أكثر من 80 تجمعا سكنيا على مساحة تزيد على 1150 كيلومترا مربعا في كورسك منذ السادس من أغسطس آب في أكبر غزو لروسيا منذ الحرب العالمية الثانية.
وقال زيلينسكي إن رئيس هيئة الأركان أولكسندر سيرسكي أبلغه بأن القوات الأوكرانية واصلت تقدمها وأسرت أيضا المزيد من العسكريين الروس.
وقال زيلينسكي في بيان عبر تيليجرام "شكرا لجميع الجنود والقادة الذين يأسرون العسكريين الروس مما يجعل إطلاق سراح جنودنا ومدنيينا المحتجزين لدى روسيا أيسر".
وقال الجيش الأوكراني في تقريره اليومي إن قواته أحرزت تقدما ناجحا في كورسك، دون تقديم مزيد من التفاصيل. وكان الجيش قد أعلن في وقت سابق توغله لمسافة 35 كيلومترا.
ولم يتسن لرويترز التحقق على نحو مستقل من المستجدات في ساحة المعركة.

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المصدر: رويترز
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