الأحد 18 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

روسيا تتهم أوكرانيا باستخدام صواريخ غربية

صواريخ هيمارس المتطورة (أرشيفية)
17 أغسطس 2024 17:31

قالت وزارة الخارجية الروسية إن أوكرانيا استخدمت صواريخ غربية من المرجح أنها أميركية الصنع من طراز "هيمارس" لتدمير جسر فوق نهر "سيم" في منطقة كورسك، مما أسفر عن مقتل متطوعين كانوا يحاولون إجلاء مدنيين.
وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة على تطبيق تلغرام "للمرة الأولى، تعرضت منطقة كورسك لقصف بقاذفات صواريخ غربية الصنع، من طراز هيمارس الأميركي على الأرجح".
وأضافت "نتيجة للهجوم على الجسر فوق نهر سيم في منطقة جلوشكوفو، تم تدميره بالكامل، وقتل متطوعون كانوا يساعدون سكانا مدنيين ممن جرى إجلاؤهم".
وقال قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي إن قوات كييف تقدمت بما يتراوح بين كيلومتر وثلاثة كيلومترات، أمس الجمعة، في بعض المناطق في كورسك، وذلك بعد 11 يوما من بدء التوغل في روسيا.
وقالت كييف إنها سيطرت على 82 منطقة سكنية تمتد على مساحة 1150 كيلومترا مربعا في المنطقة منذ السادس من أغسطس الجاري.
ونقلت وكالة "إنترفاكس" للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها، اليوم السبت، إن قوات الجيش صدت عدة هجمات أوكرانية في منطقة كورسك، إلا أنها لم تتحدث عن استعادة أي أراض.
وذكرت أن القوات الأوكرانية فشلت في محاولة للتقدم نحو قريتي "كاوتشوك" و"أليكسييفسكي" اللتين تقعان تقريبا في منتصف المسافة بين الحدود الأوكرانية ومحطة كورسك للطاقة النووية.
ويصل مدى صواريخ هيمارس الأميركية المقدمة لأوكرانيا إلى نحو 80 كيلومترا.
وقال مسؤولون في واشنطن إن الولايات المتحدة تعد، حتى الآن، التوغل المفاجئ خطوة وقائية تسوغ استخدام الأسلحة الأميركية.

أخبار ذات صلة
أوكرانيا: عززنا مواقعنا في كورسك وأسرنا جنودا
روسيا: قصفنا معدات عسكرية أوكرانية في كورسك
المصدر: وكالات
أنظمة صواريخ هيمارس
كورسك
أسلحة
الدول الغربية
آخر الأخبار
الشارقة يُحلق بقوة «كامارا 10»
الرياضة
الشارقة يُحلق بقوة «كامارا 10»
اليوم 11:30
عناصر من الشرطة البريطانية
الأخبار العالمية
الداخلية البريطانية تتعهد بمكافحة "المعتقدات البغيضة"
اليوم 11:18
جوندوجان يفجر قنبلة في وجه برشلونة!
الرياضة
جوندوجان يفجر قنبلة في وجه برشلونة!
اليوم 11:10
«أبوظبي للزوارق» يتراجع إلى المركز الثالث في «مونديال الفومورلا-2»
الرياضة
«أبوظبي للزوارق» يتراجع إلى المركز الثالث في «مونديال الفومورلا-2»
اليوم 11:00
هاريس
الأخبار العالمية
هاريس تتقدم على ترامب في استطلاعات الرأي
اليوم 10:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©