روسيا تتهم أوكرانيا باستخدام صواريخ غربية

قالت وزارة الخارجية الروسية إن أوكرانيا استخدمت صواريخ غربية من المرجح أنها أميركية الصنع من طراز "هيمارس" لتدمير جسر فوق نهر "سيم" في منطقة كورسك، مما أسفر عن مقتل متطوعين كانوا يحاولون إجلاء مدنيين.

وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة على تطبيق تلغرام "للمرة الأولى، تعرضت منطقة كورسك لقصف بقاذفات صواريخ غربية الصنع، من طراز هيمارس الأميركي على الأرجح".

وأضافت "نتيجة للهجوم على الجسر فوق نهر سيم في منطقة جلوشكوفو، تم تدميره بالكامل، وقتل متطوعون كانوا يساعدون سكانا مدنيين ممن جرى إجلاؤهم".

وقال قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي إن قوات كييف تقدمت بما يتراوح بين كيلومتر وثلاثة كيلومترات، أمس الجمعة، في بعض المناطق في كورسك، وذلك بعد 11 يوما من بدء التوغل في روسيا.

وقالت كييف إنها سيطرت على 82 منطقة سكنية تمتد على مساحة 1150 كيلومترا مربعا في المنطقة منذ السادس من أغسطس الجاري.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها، اليوم السبت، إن قوات الجيش صدت عدة هجمات أوكرانية في منطقة كورسك، إلا أنها لم تتحدث عن استعادة أي أراض.

وذكرت أن القوات الأوكرانية فشلت في محاولة للتقدم نحو قريتي "كاوتشوك" و"أليكسييفسكي" اللتين تقعان تقريبا في منتصف المسافة بين الحدود الأوكرانية ومحطة كورسك للطاقة النووية.

ويصل مدى صواريخ هيمارس الأميركية المقدمة لأوكرانيا إلى نحو 80 كيلومترا.

وقال مسؤولون في واشنطن إن الولايات المتحدة تعد، حتى الآن، التوغل المفاجئ خطوة وقائية تسوغ استخدام الأسلحة الأميركية.