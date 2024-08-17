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"إرنستو" يجتاح برمودا مغرقا البلاد في الظلام

أمواج عاتية في برمودا جراء الإعصار "إرنستو"
17 أغسطس 2024 18:14

اجتاح الإعصار "إرنستو" برمودا، في ساعة مبكرة السبت، مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح قوية، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن معظم أنحاء الأرخبيل الواقع في المحيط الأطلسي، فيما حذر خبراء الأرصاد الجوية من عاصفة خطيرة وفيضانات.
والإعصار الذي تسبب بهطول أمطار غزيرة على "بورتوريكو"، في وقت سابق من الأسبوع، كان فوق الأرخبيل بعد وصوله اليابسة الساعة 08,30 ت غ مصحوبا برياح تصل سرعتها إلى 137 كلم/ساعة، بحسب المركز الأميركي للأعاصير.
وتوقع المركز أن يتسبب الإعصار "بفيضانات ساحلية واسعة في برمودا. وسيترافق في المناطق القريبة من الساحل مع أمواج عاتية ومدمرة".
وأضاف "هذه الأمطار قد تؤدي إلى فيضان مباغت ما يهدد حياة السكان ولا سيما المناطق المنخفضة في الجزيرة".
وصنف الاعصار من الفئة الثانية على مقياس "سافير-سمبسون" المؤلف من خمس فئات. ويتوقع أن يتسبب بهطول 225 مليمترا من الأمطار في بعض مناطق الأرخبيل الواقع على بعد أكثر من ألف كيلومتر من ساحل الولايات المتحدة الشرقي.
وحرمت العاصفة قرابة 26 ألف مشترك من الكهرباء، على ما ذكرت مؤسسة الطاقة "بيلكو"، يمثلون أكثر من 70 بالمئة من زبائن المؤسسة في الجزيرة التي تعد 64 ألف نسمة.
تحسبا لذلك، حصن سكان الجزيرة نوافذ منازلهم وخزنوا المؤن.
وقد أغلقت بعض الطرقات، أمس الجمعة، وعلقت خدمة الحافلات والعبّارات.
وأعلن "مطار اف وايد الدولي" أنه سيبقى مغلقا حتى الأحد.
وقال مايكل ويكس وزير الأمن القومي، في ختام اجتماع للمسؤولين عن حالات الطوارئ أمس الجمعة "يجب عدم الاستخفاف بهذه العاصفة"، على ما أوردت صحيفة "ذي رويال غازيت".
وأضاف "يجب أخذ كل الاحتياطات اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات. لازموا منازلكم".
وتفيد توقعات الوكالة الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي (نوا) بأن موسم الأعاصير في شمال المحيط الأطلسي، الذي يمتد من مطلع يونيو إلى نهاية نوفمبر، سيكون قويا هذه السنة بسبب ارتفاع حرارة المحيطات خصوصا.

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