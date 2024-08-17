روسيا: قصفنا معدات عسكرية أوكرانية في كورسك

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن أطقم مروحيات "كا-52" هاجمت آليات عسكرية مدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك.

وقالت الوزارة: "نفذت أطقم طيران الجيش، على متن طائرات مروحية من طراز كا-52، ضربة جوية ضد معدات عسكرية مدرعة لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك"، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

بعد استخدام أسلحة الطائرات، قامت الطواقم بمناورة مضادة للصواريخ، وأطلقت مصائد حرارية وعادت إلى موقع المغادرة.

وبحسب الوكالة، تصاعدت وتيرة الوضع في مقاطعة كورسك الروسية، صباح يوم 6 أغسطس الجاري، عندما حاولت وحدات من القوات الأوكرانية، يصل عددها إلى ألف عنصر، الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة "سودجا" على الحدود الروسية مع أوكرانيا.

وتنفذ أوكرانيا توغلا بريا داخل منطقة كورسك في روسيا منذ نحو أسبوعين. وتقول كييف إنها باتت تسيطر على نحو 80 بلدة في المنطقة.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قبل أيام، أن جيش بلاده سيطر بالفعل على بلدة "سودجا" الروسية.