لبنان يغرق في الظلام بعد انقطاع الكهرباء

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، اليوم السبت، عن توقف إمداد جميع المناطق اللبنانية بالكهرباء، بما فيها المرافق الأساسية في البلاد كالمطار ومرفأ بيروت والسجون، إثر نفاذ مخزون معمل الزهراني من الوقود.

وأوضحت المؤسسة أن التوقف القسري لمعمل الزهراني، حدث جراء نفاذ مخزون المعمل من مادة "الغاز أويل" بالكامل، ما أدى بنتيجته إلى توقف التغذية بالتيار الكهربائي كليا على جميع الأراضي اللبنانية بما فيها المرافق الأساسية (مطار - مرفأ - مضخات مياه - صرف صحي - سجون .. إلخ)"، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وأشارت الوكالة إلى أن "المؤسسة ستقوم مجددا بإعادة تشغيل المجموعات التي وضعت خارج الخدمة قسريا، بما يتجانس مع الخزين الذي سيتوفر لديها بعد تأمين مادة الغاز أويل لصالحها، ليتم من ثم إعادة التيار الكهربائي والتغذية تدريجيا إلى ما كانت عليه".

وأوضح البيان أنه "بعد استنفاذ جميع الإجراءات الاحترازية الممكن اتخاذها من قبل مؤسسة كهرباء لبنان من أجل إطالة فترة إنتاج الطاقة بأقصى حدودها الدنيا الممكنة، في ظل الظروف الحالية المختلفة، تم الخروج قسريا لآخر مجموعة إنتاجية لمعمل الزهراني متبقية على الشبكة الكهربائية عن الخدمة بالكامل".