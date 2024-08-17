الأحد 18 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

توجيه تهمة الاعتداء إلى مراهق طعن قسا في إيرلندا

بوابة الثكنة حيث حصلت عملية طعن القس في إيرلندا
17 أغسطس 2024 20:57

وجهت محكمة الأحداث في مدينة غالواي في إيرلندا، اليوم السبت، تهمة الاعتداء إلى فتى يبلغ 16 عاما أوقف بعد أن طعن قسا في الجيش الإيرلندي الخميس، وتم احتجازه في مركز للأحداث.
مثل المراهق، بعد الظهر، أمام محكمة الأحداث في غالواي، ووجهت إليه تهمة "اعتداء أدى إلى إصابة جسدية".
رفضت المحكمة الإفراج عن الفتى بكفالة ووضعته قيد الاحتجاز في مركز "أوبرستاون" للأحداث.
يتوقع أن يمثل أمام المحكمة مرة أخرى الثلاثاء 20 أغسطس الجاري.
أُصيب القس جراء تعرّضه للطعن على يد الفتى الذي هاجمه خارج ثكنة في غالواي في غرب البلاد، قبل أن يتمكّن جنود من السيطرة عليه.
ونُقل القس إلى المستشفى، بسبب إصابته "بجروح خطيرة" غير أنّ حياته ليست في خطر.

أخبار ذات صلة
إصابة قس خلال عملية طعن في إيرلندا
اعتقال رجل بعد عملية طعن وسط لندن
المصدر: آ ف ب
إيرلندا
عملية طعن
مراهقون
آخر الأخبار
الشارقة يُحلق بقوة «كامارا 10»
الرياضة
الشارقة يُحلق بقوة «كامارا 10»
اليوم 11:30
عناصر من الشرطة البريطانية
الأخبار العالمية
الداخلية البريطانية تتعهد بمكافحة "المعتقدات البغيضة"
اليوم 11:18
جوندوجان يفجر قنبلة في وجه برشلونة!
الرياضة
جوندوجان يفجر قنبلة في وجه برشلونة!
اليوم 11:10
«أبوظبي للزوارق» يتراجع إلى المركز الثالث في «مونديال الفومورلا-2»
الرياضة
«أبوظبي للزوارق» يتراجع إلى المركز الثالث في «مونديال الفومورلا-2»
اليوم 11:00
هاريس
الأخبار العالمية
هاريس تتقدم على ترامب في استطلاعات الرأي
اليوم 10:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©