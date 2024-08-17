مصر: استمرار حرب غزة يجر المنطقة إلى عدم الاستقرار

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أن استمرار الحرب في قطاع غزة يجر المنطقة إلى دائرة مفرغة وخطيرة من عدم الاستقرار.

جاء ذلك خلال استقباله وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، والوفد المرافق له.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية، في يبان على صفحة الرئاسة في موقع فيسبوك، أن الرئيس المصري شدد على ضرورة تضافر جميع الجهود لاغتنام فرصة المفاوضات الجارية، والوصول إلى اتفاق يحقن الدماء ويجنب المنطقة عواقب التصعيد، منوها إلى مسؤولية المجتمع الدولي فيما يتعلق بالضغط لخفض التصعيد، ومعالجة جذور هذا النزاع بإقامة الدولة الفلسطينية وإنفاذ حل الدولتين، وهو ما اتفق معه وزير خارجية فرنسا، مؤكدا دعم بلاده الكامل لتلك الجهود، واستمرار نشاطها المكثف بهدف إنهاء حالة التوتر الإقليمي الراهنة.

كما أشار الوزير الفرنسي إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون كلفه بجولة إقليمية للإسهام في جهود خفض التوتر والدفع في اتجاه التهدئة، على أن يختتم جولته بزيارة مصر لإطلاع الرئيس المصري على نتائج الجهود الفرنسية ذات الصلة.

وأشاد وزير خارجية فرنسا بالدور الحيوي الذي تقوم به مصر في الوساطة المشتركة مع قطر والولايات المتحدة، بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن.

وأضاف المتحدث أن اللقاء تناول كذلك تأكيد قوة ورسوخ الشراكة الاستراتيجية المصرية الفرنسية، والعمل المشترك لتطوير وتعميق أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين.