أوكرانيا: عززنا مواقعنا في كورسك وأسرنا جنودا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن جيش بلاده عزز مواقعه في منطقة كورسك الروسية بعد ما يقرب من أسبوعين من توغله في المنطقة.

ودعا زيلينسكي حلفاء أوكرانيا الغربيين إلى اتخاذ قرارات جريئة للسماح بتوجيه ضربات بعيدة المدى داخل الأراضي الروسية.

تقول أوكرانيا إنها سيطرت على أكثر من 80 تجمعا سكنيا على مساحة تزيد على 1150 كيلومترا مربعا في كورسك منذ السادس من أغسطس الجاري في أكبر هجوم تواجهه روسيا منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال زيلينسكي إن قائد الجيش أولكسندر سيرسكي أبلغه بأن القوات الأوكرانية واصلت تقدمها وأسرت أيضا المزيد من العسكريين الروس.

وأضاف أن العملية في منطقة كورسك تسير حسب الخطة الموضوعة وأن القوات الأوكرانية تواصل تقدمها وتعزيز مواقعها.

وجدد زيلينسكي دعواته لحلفاء أوكرانيا الغربيين للسماح بتوجيه ضربات بعيدة المدى على روسيا.

وقال، في خطابه اليومي المصور إلى الأمة "القدرات بعيدة المدى لقواتنا هي الرد على جميع الأسئلة الأكثر أهمية واستراتيجية" في هذه الأزمة.

وتابع "سنعزز عملنا الدبلوماسي. وسنشدد على أن هناك حاجة إلى خطوات وقرارات جريئة".

وترفض الحكومات الغربية، التي تقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا منذ بدء الأزمة في فبراير 2022، حتى الآن السماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة بعيدة المدى بسبب الخوف من تصعيد الصراع.

وقال الجيش الأوكراني، في تقريره اليومي، إن قواته أحرزت تقدما ناجحا في كورسك، دون تقديم مزيد من التفاصيل. وكان الجيش قد أعلن في وقت سابق توغله لمسافة 35 كيلومترا.