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تحذير من تسونامي بعد زلزال في أقصى شرق روسيا

زلزال
17 أغسطس 2024 23:53

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم السبت، إن زلزالا بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر وقع قبالة الساحل الشرقي لمنطقة "كامتشاتكا" في أقصى شرق روسيا على عمق 51 كيلومترا.
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن شدة الزلزال بلغت 7 درجات.
وقد أصدرت السلطات تحذيرا من أمواج مد (تسونامي).
وضرب الزلزال بعيد السابعة صباح الأحد بالتوقيت المحلي، على بعد نحو 90 كلم إلى الشرق من مدينة "بيتروبافلوفسك-كامشاتسكي".
بدوره، أعلن المركز الوطني للأرصاد أن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة له، رصدت زلزالا بقوة 6.9 درجة في شرق سواحل روسيا الساعة 23:10 الموافق 17/08/2024حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
زلزال
سواحل كامتشاتكا
روسيا
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