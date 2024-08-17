68 مليون شخص يعانون الجفاف في جنوب القارة السمراء

هراري (وام)

كشفت «مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي»، أمس، أن نحو 68 مليون شخص في جنوب قارة أفريقيا يعانون آثار الجفاف الناجم عن ظاهرة النينيو، والذي أتلف المحاصيل في أنحاء المنطقة.

وذكرت المجموعة في تقرير لها أن الجفاف - الذي بدأ مطلع 2024 - أثر في إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية، ما أحدث نقصاً في الأغذية، وألحق الضرر باقتصادات المنطقة. وقال إلياس ماجوسي، الأمين التنفيذي للمجموعة، إن نحو 68 مليون شخص، أو ما يعادل 17% من سكان المنطقة، في حاجة إلى المساعدات.

يشار إلى أن زعماء المجموعة التي تضم 16 دولة يجتمعون في هراري، عاصمة زيمبابوي، لبحث المشكلات الإقليمية، بما في ذلك الأمن الغذائي.