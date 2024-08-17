الأحد 18 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

68 مليون شخص يعانون الجفاف في جنوب القارة السمراء

68 مليون شخص يعانون الجفاف في جنوب القارة السمراء
18 أغسطس 2024 01:21

هراري (وام) 

أخبار ذات صلة
«زراعة أبوظبي» تدعو «مالكي العزب» للالتزام بمتطلبات الأمن الحيوي
الرواية الأفريقية في القرن الـ20.. شمسٌ لا تغيب

كشفت «مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي»، أمس، أن نحو 68 مليون شخص في جنوب قارة أفريقيا يعانون آثار الجفاف الناجم عن ظاهرة النينيو، والذي أتلف المحاصيل في أنحاء المنطقة.
وذكرت المجموعة في تقرير لها أن الجفاف - الذي بدأ مطلع 2024 - أثر في إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية، ما أحدث نقصاً في الأغذية، وألحق الضرر باقتصادات المنطقة. وقال إلياس ماجوسي، الأمين التنفيذي للمجموعة، إن نحو 68 مليون شخص، أو ما يعادل 17% من سكان المنطقة، في حاجة إلى المساعدات.
يشار إلى أن زعماء المجموعة التي تضم 16 دولة يجتمعون في هراري، عاصمة زيمبابوي، لبحث المشكلات الإقليمية، بما في ذلك الأمن الغذائي.

الجفاف
القارة السمراء
أفريقيا
الثروة الحيوانية
زيمبابوي
الأمن الغذائي
آخر الأخبار
الشارقة يُحلق بقوة «كامارا 10»
الرياضة
الشارقة يُحلق بقوة «كامارا 10»
اليوم 11:30
عناصر من الشرطة البريطانية
الأخبار العالمية
الداخلية البريطانية تتعهد بمكافحة "المعتقدات البغيضة"
اليوم 11:18
جوندوجان يفجر قنبلة في وجه برشلونة!
الرياضة
جوندوجان يفجر قنبلة في وجه برشلونة!
اليوم 11:10
«أبوظبي للزوارق» يتراجع إلى المركز الثالث في «مونديال الفومورلا-2»
الرياضة
«أبوظبي للزوارق» يتراجع إلى المركز الثالث في «مونديال الفومورلا-2»
اليوم 11:00
هاريس
الأخبار العالمية
هاريس تتقدم على ترامب في استطلاعات الرأي
اليوم 10:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©