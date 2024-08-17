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110 آلاف شخص نزحوا من جنوب لبنان

تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي عل جنوب لبنان (أرشيفية)
18 أغسطس 2024 01:19

بيروت (الاتحاد)

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أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن نحو 110 آلاف شخص نزحوا من جنوب لبنان منذ أكتوبر الماضي، مشيراً إلى أن 35% من هؤلاء النازحين من الأطفال. وأضاف المكتب أن التقديرات تشير إلى أن ما يقرب من 150 ألف شخص ما زالوا داخل الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل الذي يبلغ طوله 120 كيلومتراً. ونبه مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن 23% من السكان يعانون انعدام الأمن الغذائي، بعد أن كانت نسبتهم 19% في مارس 2024. وشدد على أنه وشركاء الأمم المتحدة يواصلون تكثيف جهود الإغاثة، دعما للاستجابة التي تقودها الحكومة، لكن هناك حاجة ماسة إلى تمويل إضافي. وأوضح أن الشركاء الإنسانيين يحتاجون إلى 110 ملايين دولار للاستجابة المستمرة لاحتياجات الأشخاص المتضررين من النزاع حتى نهاية العام. وقال إنه قبل تصعيد الأعمال العدائية في أكتوبر 2023، كان ما يقدر بنحو 3.7 مليون شخص في حاجة بالفعل إلى المساعدة الإنسانية، وأنه تم تمويل خطة لبنان للاستجابة لعام 2024 بنسبة 25% فقط، مع تلقي 670 مليون دولار من إجمالي 2.72 مليار دولار مطلوبة.

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