تحذير من توقف مستشفى العودة بغزة خلال يوم

غزة (الاتحاد)

حذر مستشفى العودة شمالي قطاع غزة، أمس، من توقفه عن العمل خلال 24 ساعة جراء نقص الوقود. وأعلن القائم بأعمال مدير مستشفى العودة في منطقة تل الزعتر بجباليا شمال غزة محمد صالحة، أمس، أن القطاع الصحي شمال قطاع غزة يعاني من نقص المستلزمات الطبية، ونفاد الوقود، وسيتوقف عن العمل خلال يوم في حال عدم دخول الوقود من منظمة الصحة العالمية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» عن صالحة قوله، أمس، إن مستشفى العودة يعمل حالياً بالمولدات الكهربائية الصغيرة قدر الإمكان لتقديم الرعاية الصحية للمرضى والجرحى.