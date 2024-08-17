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«أونروا»: تقلص المنطقة الإنسانية لــ11 % بغزة

فلسطيني يجلس أمام مركز لتوزيع المساعدات تابع لـ«الأونروا» جنوب غزة (أرشيفية)
18 أغسطس 2024 01:20

غزة (الاتحاد)

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أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أمس، تقلص ما يسمى المنطقة الإنسانية في غزة إلى 11% فقط من القطاع، مشيرة إلى أن ذلك تسبب في حالة من الفوضى والخوف بين النازحين.  وقالت الأونروا: «لا تزال آلاف العائلات نازحة في غزة مع إصدار سلطات الاحتلال أوامر إخلاء جديدة»، مضيفة: «لا شيء في غزة سوى المنازل المحطمة والحياة المحطمة، الناس محاصرون في هذا الكابوس الذي لا نهاية له، ليس لديهم مكان آمن للذهاب إليه». 
وطالب الجيش الإسرائيلي، أمس، بإخلاء مناطق واسعة في المغازي وسط قطاع غزة. ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، ألقى الجيش منشورات على مخيم المغازي، مطالباً فيها الفلسطينيين بالخروج من المنطقة والتوجه جنوباً إلى ما يدعي أنها «منطقة إنسانية آمنة».

أونروا
غزة
قطاع غزة
فلسطين
إسرائيل
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