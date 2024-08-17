إحباط هجوم إرهابي لـ«الشباب» قرب مقديشو

مقديشو (الاتحاد)

نجحت القوات الصومالية في صد هجوم لحركة «الشباب» الإرهابية على قاعدة عسكرية خارج مقديشو. ووقع الهجوم الذي أعقبه قتال بين مسلحي الحركة والقوات الحكومية في منطقة عيلشابياها الواقعة على بعد حوالي 15 كيلومتراً جنوب العاصمة.

في السياق، شنت القوات الكينية هجوماً مخططاً له على معسكر لحركة «الشباب» في دغديغا بمنطقة فافي التابعة لمدينة غارسا في الإقليم الشمالي الشرقي في كينيا.

وجاءت العملية بعد أن تلقت القوات الكينية معلومات من السكان المحليين الذين أبلغوها عن هجوم تخطط الجماعة الإرهابية لشنه لاستهداف مسؤولي الأمن في المنطقة.

وأكدت القوات مقتل اثنين من أعضاء الجماعة وإصابة عدد آخر بجروح.