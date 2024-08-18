الإعصار "إرنستو" يضرب برمودا

ضرب الإعصار إرنستو برمودا أمس وتسبب في انقطاع الكهرباء وغمر الأشجار ومناطق بالمياه، لكن الجزيرة البريطانية تجنبت على ما يبدو وقوع إصابات أو أضرارا كبيرة في الممتلكات، وفقا لما ذكره مسؤولون بعد تقييم أولي.

وجلبت العاصفة المنتمية للفئة الأولى رياحا عاتية وتسببت في ارتفاع مياه البحر عشرة أمتار. وقال مسؤولون إن العاصفة أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي.

وقالت الهيئة الوطنية الأمريكية للطقس إن عين الإعصار عبرت فوق‭‭ ‬‬ الطرف الغربي من الأرخبيل في وقت مبكر أمس السبت بينما كانت تتجه نحو شمال الشرق، وإنه بحلول الساعة الحادية عشرة صباحا (1500 بتوقيت جرينتش) كانت قد ابتعدت 75 كيلومترا عن برمودا.

وأفاد أشخاص في برمودا بوجود حالة هدوء مؤقتة في ظل عبور عين الإعصار من فوقهم.

لكن الهيئة الوطنية الأمريكية للطقس قالت إن الرياح المحيطة بعين الإعصار تبلغ سرعتها 130 كيلومترا في الساعة. ومن المتوقع أن يحافظ الإعصار على شدته الحالية لمدة 48 ساعة أخرى ثم تضعف قوته.

وأضافت الهيئة الأمريكية أن العاصفة ستحدث زيادة خطيرة في منسوب المياه من المتوقع أن تتسبب في فيضانات ساحلية كبيرة في أجزاء من برمودا، بينما من المتوقع هطول أمطار بكثافة تصل إلى 225 مليمترا على الأرخبيل الواقع على بعد 970 كيلومترا عن ساحل ولاية ساوث كارولاينا.