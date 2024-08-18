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بنسلفانيا تشهد تجمعات انتخابية لترامب وكامالا هاريس

كامالا هاريس، تلوح بعد نزولها من طائرة الرئاسة لدى وصولها إلى قاعدة أندروز المشتركة في ماريلاند
18 أغسطس 2024 15:13

 تشهد ولاية بنسلفانيا في نهاية الأسبوع تجمّعات انتخابية للمرشحين الجمهوري دونالد ترامب والديموقرطية كامالا هاريس.

وتبدأ كامالا هاريس الأحد جولة انتخابية على متن حافلة في ولاية بنسيلفانيا، عشية انطلاق المؤتمر الوطني العام للحزب الديموقراطي الذي سيسمّيها رسميا مرشحته الى الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وسيتضمن المؤتمر الذي ينطلق الاثنين في شيكاغو، ثلاثة أيام من الخطابات لقادة الحزب، بينهم بايدن والرئيس الأسبق باراك أوباما، قبل أن تلقي هاريس كلمة قبول الترشيح الخميس.

ومن المقرر أن تتوجه هاريس ووالز الأربعاء الى ويسكونسن، وهي أيضا من الولايات المتأرجحة الحاسمة، قبل العودة الى شيكاغو لمتابعة المؤتمر الذي سيتحدث فيه أيضا والز وزوج هاريس دوغ إيمهوف.

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هاريس تصل شيكاغو لحضور مؤتمر الحزب الديموقراطي

وشاركت هاريس في فعالية بكارولاينا الشمالية الجمعة، كشفت فيها مقترحات لتخفيف عبء التضخم بعد جائحة

كوفيد.

وينظّم المهرجان الانتخابي لترامب في بلدة ويلكس-باري الصغيرة. وكثّف الملياردير الساعي للعودة الى البيت الأبيض بعد ولاية أولى بين العامين 2017 و2021، من انتقاداته لهاريس.
وتعدّ بنسيلفانيا الأبرز بين الولايات المتأرجحة ويرجح أن تكون نتيجتها حاسمة في انتخابات 2024.

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
كامالا هاريس
دونالد ترامب
بنسلفانيا
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