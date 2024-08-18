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كوريا ترصد ارتفاعاً في إصابات كوفيد 19

كوريا ترصد ارتفاعاً في إصابات كوفيد 19
18 أغسطس 2024 10:05

قال برنامج مراقبة مياه الصرف الصحي في كوريا اليوم إنه رصد تضاعفا فى مستوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في مياه الصرف الصحي خلال أسبوع واحد فقط، بعد زيادة عدد الإصابات بالفيروس خلال موسم العطلة الصيفية.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" أن البرنامج الذي تديره الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أوضح أن البيانات تستند إلى مستويات الفيروس في المياه المعالجة من قبل 84 محطة صرف صحي في جميع أنحاء البلاد.

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ويستخدم المركز هذه الطريقة منذ أبريل من العام الماضي لتقييم عدد المصابين بكوفيد-19 داخل المجتمعات المحلية.

وفي الوقت نفسه، بلغ عدد المرضى بكوفيد-19 الذين دخلوا المستشفى حديثا في كوريا الجنوبية 1359 مريضا خلال الأسبوع الثاني من شهر أغسطس، بزيادة حادة عن 878 مريضا في الأسبوع السابق.

المصدر: وام
كورونا
كوريا الجنوبية
كوفيد 19
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