تركيا.. رجال الإطفاء يسيطرون على حريق في أزمير

قال وزير الزراعة التركي، إبراهيم يوماكلي اليوم الأحد إن رجال الإطفاء مازالوا يحاولون إخماد العديد من حرائق الغابات، لكنهم تمكنوا من السيطرة على حريق ضخم، على مشارف أزمير.

وأضاف الوزير أن عملية إزمير مستمرة، بعد أن عرقلت رياح قوية جهود إخماد الحرائق، وهددت الحرائق مناطق سكنية في منطقة "كارشياكا".

وطبقا لأرقام رسمية، فقد دمرت الحرائق في أزمير 1600 هكتار من الأراضي وألحقت أضرارا بـ43 منزلا وأصيب أكثر من 20 شخصا.

وقال يوماكلي إن العديد من الحرائق تشتعل بقوة في تركيا. وذكر الجيش أن 15 مروحية تشارك في جهود إطفاء الحرائق.