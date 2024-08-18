الإثنين 19 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تركيا.. رجال الإطفاء يسيطرون على حريق في أزمير

طائرة هليكوبتر تحمل المياه لمكافحة حرائق الغابات في مقاطعة إزمير غربي تركيا
18 أغسطس 2024 16:02

قال وزير الزراعة التركي، إبراهيم يوماكلي اليوم الأحد إن رجال الإطفاء مازالوا يحاولون إخماد العديد من حرائق الغابات، لكنهم تمكنوا من السيطرة على حريق ضخم، على مشارف أزمير.

وأضاف الوزير أن عملية إزمير مستمرة، بعد أن عرقلت رياح قوية جهود إخماد الحرائق، وهددت الحرائق مناطق سكنية في منطقة "كارشياكا".

أخبار ذات صلة
إجلاء الآلاف من جنوب فرنسا بسبب الحرائق
تركيا تسيطر على حرائق غابات مستعرة منذ أيام

وطبقا لأرقام رسمية، فقد دمرت الحرائق في أزمير 1600 هكتار من الأراضي وألحقت أضرارا بـ43 منزلا وأصيب أكثر من 20 شخصا.

وقال يوماكلي إن العديد من الحرائق تشتعل بقوة في تركيا. وذكر الجيش أن 15 مروحية تشارك في جهود إطفاء الحرائق.

المصدر: وكالات
تركيا
أزمير
حرائق الغابات
آخر الأخبار
حاكم الشارقة يعتمد قبول 330 طالباً وطالبة في جامعة كلباء للعام الأكاديمي 2024 - 2025
علوم الدار
حاكم الشارقة يعتمد قبول 330 طالباً وطالبة في جامعة كلباء للعام الأكاديمي 2024 - 2025
اليوم 17:55
«ضمان» تستضيف مجلسها الإماراتي الأول
علوم الدار
«ضمان» تستضيف مجلسها الإماراتي الأول
اليوم 19:49
الرئيس الأميركي جو بايدن
الأخبار العالمية
الجمهوريون يطلقون إجراءات لعزل الرئيس الأميركي
اليوم 19:39
«أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو» تختتم بطولة الصين
الرياضة
«أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو» تختتم بطولة الصين
اليوم 19:37
ساني.. «عودة جزئية»
الرياضة
ساني.. «عودة جزئية»
اليوم 19:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©