بيلاروسيا تنشر آلاف الجنود على الحدود مع أوكرانيا

نقلت وكالة أنباء "بيلتا" الرسمية عن ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا قوله، اليوم الأحد، إن أوكرانيا حشدت أكثر من 120 ألف جندي على حدودها مع بيلاروسيا وإن مينسك نشرت قرابة ثلث قواتها المسلحة على امتداد الحدود بأكملها.

جاءت تصريحات لوكاشينكو في وقت تنفذ فيه كييف توغلا داخل روسيا بدأ في السادس من أغسطس الجاري حين توغل آلاف من جنود أوكرانيا داخل روسيا.

ونقلت "بيلتا" عن لوكاشينكو قوله، في حديث للتلفزيون الرسمي الروسي "بما شهدناه من سياستهم، أرسلنا (قواتنا) وركزناها في نقاط بعينها، تحسبا لحرب، من أجل الدفاع. جيشنا على طول الحدود بأكملها".

وقال أندريه ديمتشينكو المتحدث باسم حرس الحدود الأوكراني لوكالة (أوكرانيسكا برافدا) الإعلامية، اليوم الأحد، إن الوضع على الحدود مع بيلاروسيا يظل دون تغيير.

وأضاف ديمتشينكو "كما نرى، فإن خطاب لوكاشينكو لا يتغير أيضا، إذ دائما ما يصعد الوضع".

وتابع "لا نرى أي زيادة في عدد العتاد أو الأفراد في وحدات بيلاروسيا بالقرب من حدودنا".

ولم يفصح لوكاشينكو عن عدد محدد لقوات بلاده على الحدود.

وقال فيكتور خرينين وزير دفاع بيلاروسيا، يوم الجمعة، إن عند الحدود مع أوكرانيا "لا يزال متوترا".

وذكر لوكاشينكو أن حدود أوكرانيا وبيلاروسيا ملغمة "أكثر من أي وقت مضى" وأن القوات الأوكرانية ستتكبد خسائر فادحة إذا حاولت عبورها.