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روسيا ترد على تقرير عن محادثات مع أوكرانيا

ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية
18 أغسطس 2024 17:20

ردت روسيا، اليوم الأحد، على تقرير إخباري تحدث عن وجود محادثات غير مباشرة بين موسكو وكييف.
ونفت روسيا بأن يكون توغل أوكرانيا في منطقة كورسك داخل روسيا قد قوّض محادثات غير مباشرة مع كييف بشأن وقف الهجمات على مرافق الطاقة والكهرباء، قائلة إنها لم تجر محادثات مع كييف بخصوص مرافق البنية التحتية المدنية.
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" ألأميركية ذكرت، أمس السبت، أن من المزمع أن ترسل أوكرانيا وروسيا  وفدين هذا الشهر للتفاوض على اتفاق مهم لوقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة والكهرباء في كل من البلدين.
وأضافت الصحيفة أن الاتفاق كان ليرقى إلى وقف إطلاق نار جزئي، لكن المحادثات تعثرت بسبب توغل أوكرانيا في أراضٍ روسية.
وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، عن تقرير الصحيفة الأميركية "لم يوقف أحد أي شيء لأنه لم يكن هناك ما يُوقف".
وأضافت "لم تكن هناك مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة... بشأن سلامة مرافق البنية التحتية المدنية الحساسة".
وأفادت "واشنطن بوست" بأن المكتب الرئاسي الأوكراني قال إن المباحثات تأجلت بسبب الوضع في الشرق الأوسط وإنها ستجري عبر تقنية الفيديو في 22 أغسطس الجاري.

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المصدر: رويترز
محادثات
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