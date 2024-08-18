تركيا تسيطر على حرائق غابات مستعرة منذ أيام

قال وزير الغابات التركي إبراهيم يومقلي، اليوم الأحد، إن رجال الإطفاء سيطروا على حرائق غابات كبيرة استمرت ثلاثة أيام وإن من المتوقع قريبا إخماد عدد آخر من الحرائق بأنحاء البلاد.

وبدأت الحرائق في إقليمي إزمير الساحلي بغرب تركيا وبولو بشمال البلاد في ساعة متأخرة من مساء يوم الخميس، ويعمل رجال الإطفاء على احتوائها منذ ذلك الحين.

وقال يومقلي إن جهود التبريد جارية لإخماد الحرائق بشكل كامل في منطقة "كارشياكا" بإقليم إزمير، مضيفا أن حريقا صغيرا اندلع في منطقة "أورلا" في إزمير، أمس السبت، بات تحت السيطرة أيضا.

ولا يزال عدد من حرائق الغابات مستعرا في منطقة "مندريس" في إزمير وفي أقاليم أيدين ومانيسا وأوساك الغربية وقرة بوك الشمالي. وتعكف طائرات هليكوبتر ومركبات أخرى على عمليات إخماد النيران التي صارت "على وشك الاحتواء".

وحذرت السلطات التركية من ارتفاع خطر اندلاع حرائق الغابات في أقاليم بشمال وغرب تركيا خلال الأيام المقبلة بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرياح القوية وانخفاض الرطوبة.

وتعرضت أنحاء في تركيا، وخصوصا المناطق الساحلية، في السنوات القليلة الماضية، على غرار دول البحر الأبيض الموتسط، لحرائق غابات بعد أن صار فصل الصيف أشد حرارة وأكثر جفافا، وهو ما يعزوه العلماء إلى تغير المناخ.