الإثنين 19 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

روسيا تعلن السيطرة على قرية في أوكرانيا

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف قرب مدينة بوكروفسك
18 أغسطس 2024 19:50

أعلنت روسيا، اليوم الأحد، السيطرة على قرية "سفيريدونيفكا" في أوكرانيا على مسافة حوالى 15 كلم من مدينة "بوكروفسك"، المحور المهم في شرق أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها سيطرت "بفضل تحركات كثيفة"، على قرية سفيريدونوفكا في شرق أوكرانيا.
وأعلن الجيش الروسي، في الأيام الأخيرة، سيطرته على قرى عدة في هذا القطاع، حيث تحرز قواته تقدما منذ السيطرة على "أوتشيريتيني" بداية مايو الماضي.
ويؤشر هذا التقدم إلى الضغط المستمر على الجبهة الشرقية.
كما تستمر المعارك في حوض دونباس حيث الأفضلية للجيش الروسي في مواجهة قوات أوكرانية أقل عددا.
وتقع مدينة "بوكروفسك" عند طريق مهمة تؤدي إلى المعقلين الأوكرانيين "تشاسيف يار" و"كوستيانتنيفكا".
ودعت السلطات الأوكرانية، في الأيام الأخيرة، السكان إلى إخلاء منازلهم في ظل تقدم القوات الروسية.

أخبار ذات صلة
روسيا تعلن السيطرة على بلدة في أوكرانيا
زيلينسكي: الجيش الأوكراني يحقق أهدافه في منطقة كورسك
المصدر: وكالات
بوكروفسك
أوكرانيا
السيطرة على قرية
آخر الأخبار
حاكم الشارقة يعتمد قبول 330 طالباً وطالبة في جامعة كلباء للعام الأكاديمي 2024 - 2025
علوم الدار
حاكم الشارقة يعتمد قبول 330 طالباً وطالبة في جامعة كلباء للعام الأكاديمي 2024 - 2025
اليوم 17:55
«ضمان» تستضيف مجلسها الإماراتي الأول
علوم الدار
«ضمان» تستضيف مجلسها الإماراتي الأول
اليوم 19:49
الرئيس الأميركي جو بايدن
الأخبار العالمية
الجمهوريون يطلقون إجراءات لعزل الرئيس الأميركي
اليوم 19:39
«أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو» تختتم بطولة الصين
الرياضة
«أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو» تختتم بطولة الصين
اليوم 19:37
ساني.. «عودة جزئية»
الرياضة
ساني.. «عودة جزئية»
اليوم 19:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©