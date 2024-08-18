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إصابة جنود من قوات اليونيفيل في لبنان

قوات اليونيفيل في لبنان
18 أغسطس 2024 20:05

أصيب ثلاثة جنود من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (اليونيفيل) بجروح، اليوم الأحد، على ما أعلنت القوة، جراء "انفجار" وقع بالقرب من آليتهم.
وأعلنت اليونيفيل، في بيان، إصابة "ثلاثة جنود من قوات حفظ السلام تابعين (لها) كانوا في دورية صباح اليوم بجروح طفيفة عندما وقع انفجار بالقرب من آليتهم التي تحمل علامة الأمم المتحدة بوضوح في محيط يارين، في جنوب لبنان".
وأضاف البيان أن "جميع جنود حفظ السلام، الذين كانوا في الدورية، عادوا بسلام إلى قاعدتهم، ونحن نحقق في الحادث".
ورجّح مصدر في اليوينفيل، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، أن يكون الانفجار، الذي تسبب بإصابة جنود القوة بجروح، ناجما عن غارة جوية قريبة، وليس "استهدافا مباشرا". 

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المصدر: آ ف ب
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قوات اليونيفيل
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