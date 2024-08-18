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هاريس تبدأ جولة انتخابية في بنسيلفانيا

كامالا هاريس وزوجها يستقلان الطائرة
18 أغسطس 2024 20:54

بدأت كامالا هاريس، اليوم الأحد، جولة انتخابية متنقلة في حافلة في ولاية بنسيلفانيا، عشية انطلاق المؤتمر الوطني العام للحزب الديمقراطي الذي سيسمّيها رسميا مرشحته للانتخابات الرئاسية الأميركية.
ومنحت هاريس زخما لحملة الحزب منذ إعلان الرئيس جو بايدن أواخر يوليو الماضي انسحابه من السباق إلى البيت الأبيض.
تأمل نائبة الرئيس الأميركي تعزيز هذا الزخم بجولتها في إحدى الولايات المتأرجحة والحاسمة في نتيجة الانتخابات التي ستواجه فيها الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب، الساعي للعودة إلى البيت الأبيض.
بعد هذه الجولة، تتوجّه هاريس إلى شيكاغو حيث يتوقع أن تلقى ترحيبا حارا من الديمقراطيين المستبشرين بالتقدم الذي تحققه في استطلاعات الرأي.
وأظهر استطلاع لصحيفة "واشنطن بوست" ومحطة "إيه بي سي" ومركز "إيبسوس"، نُشرت نتائجه اليوم الأحد، تقدّما ضئيلا لهاريس على ترامب في صفوف الناخبين المسجلين، على مستوى البلاد، في حين كان استطلاع أجرته الجهات نفسها قبل شهر يشير إلى تنافس على أشده بين الرئيسين الحالي قبل انسحابه والسابق.

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المصدر: وكالات
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