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بوتين يصل إلى أذربيجان في زيارة دولة

وصول بوتين إلى أذربيجان
18 أغسطس 2024 21:19

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى باكو عاصمة أذربيجان، اليوم الأحد، في زيارة دولة تستغرق يومين، وفق ما أعلنت وكالات أنباء روسية.
وأعلن الكرملين أن بوتين سيلتقي، غدا الاثنين على ضفاف بحر قزوين، مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف للبحث في "القضايا المتعلقة بتنمية علاقات الشراكة الاستراتيجية والتحالف بين روسيا وأذربيجان، فضلا عن قضايا دولية وإقليمية راهنة".
وذكرت الرئاسة الروسية أن الرئيسين يعتزمان التوقيع على عدة اتفاقيات لتعزيز التعاون.
كما سيبحث الرئيسان خصوصا "مسألة التسوية بين أذربيجان وأرمينيا" حول منطقة ناغورني قره باغ، التي سيطرت عليها باكو في عام 2023.
تعود آخر زيارة قام بها بوتين إلى أذربيجان إلى سبتمبر 2018.

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المصدر: وكالات
أذربيجان
فلاديمير بوتين
زيارة دولة
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