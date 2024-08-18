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فرنسا تتوقع ظهور حالات من «جدري القردة»

فرنسا تتوقع ظهور حالات من «جدري القردة»
19 أغسطس 2024 01:47

باريس (وام) 

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أعلنت وزارة الصحة الفرنسية أنها تتوقع ظهور «حالات متفرقة» من المتحور الجديد لفيروس جدري القردة «إمبوكس» في فرنسا قريباً.
وقال وزير الصحة الفرنسي، فريديريك فاليتو، في مقابلة له مع صحيفة «منصة الأحد» الأسبوعية التي صدرت أمس في فرنسا: «هناك احتمالية كبيرة لظهور حالات متفرقة من المتحور الجديد للفيروس قريباً في فرنسا».
وأوضح وزير الصحة الفرنسي أن حوالي 150 ألف شخص تم تطعيمهم في فرنسا على مدى السنوات الثلاث الماضية، بعد موجة تفشي السلالة الـ 2 عام 2002، مشيراً إلى أنه من المبكر جداً الحكم على مدى فعالية اللقاحات ضد المتحور الجديد. وطمأن وزير الصحة في فرنسا السكان من حيث إن انتشار هذا الوباء يختلف عن طرق انتقال فيروس كورونا.

فرنسا
جدري إمبوكس
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