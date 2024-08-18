الإثنين 19 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

استطلاع: 6 ولايات «متأرجحة» تتجه إلى دعم هاريس

هاريس ونائبها حاكم ولاية مينيسوتا تيم فالز يحضران حدثاً انتخابياً في ويسكونسن (رويترز)
19 أغسطس 2024 01:48

عبدالله أبوضيف (واشنطن)

أخبار ذات صلة
الجمهوريون يطلقون إجراءات لعزل الرئيس الأميركي
هاريس تصل شيكاغو لحضور مؤتمر الحزب الديموقراطي

تراهن نائبة الرئيس كامالا هاريس على أن الولايات المتحدة باتت مستعدة لانتخاب امرأة سوداء رئيسة لها، فيما تتقدم على المرشح الجمهوري دونالد ترامب بين الناخبين المحتملين في ست من الولايات المتأرجحة السبع، حسب ما أظهر استطلاع جديد للرأي.
وتتحضر هاريس لتسميتها رسمياً مرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة الأميركية خلال مؤتمره في شيكاغو الأسبوع المقبل.
وقالت هاريس «59 عاماً» عندما ترشحت في الانتخابات التمهيدية للحزب سنة 2019 ضد جو بايدن «طوال مسيرتي المهنية، سمعت الناس يقولون عندما أترشح، إن الناس ليسوا مستعدين، لم يحن وقتك، لم يسبق لأحد مثلك أن فعل ذلك»، مضيفة «لم أعِر ذلك أهمية، وأقترح ألا يستمع أحد لهذا النوع من المحادثات».
في غضون ذلك، أظهر استطلاع جديد للرأي أن كامالا هاريس تتقدم على المرشح الجمهوري دونالد ترامب بين الناخبين المحتملين في ست من الولايات المتأرجحة السبع، التي تم استطلاعها وهي أريزونا وجورجيا وميشيجان ونورث كارولينا وبنسلفانيا، وويسكونسن.
وتعكس هذه النتائج الزخم السريع الذي اكتسبته هاريس وحليفها المرشح لمنصب نائب الرئيس، في ظل جهود متواصلة يبذلها ترامب وحلفاؤه للرد على هذا التقدم. 
وفي تجمع بولاية كارولاينا الشمالية، التي فاز بها ترامب بفارق نقطة مئوية في العام 2020، قال إن الديمقراطيين كانوا «صحيحين سياسياً» في دعمهم السريع لهاريس، وسعى في تجمع آخر بولاية ميشيغان إلى تحميل هاريس مسؤولية ارتفاع الأسعار رغم الأرقام الجديدة التي أظهرت انخفاض التضخم إلى 2.9%، وهي أدنى زيادة سنوية منذ العام 2021.
وفي تعليق على الاستطلاع، قالت المحللة السياسية، عضو الحزب الجمهوري مرح البقاعي، إنه من المبكر جداً الحسم في اتجاه استطلاعات الرأي ولصالح أي من المرشحين الجمهوري أو الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية، ولا يمكننا الجزم بنتائج نهائية في هذه المرحلة.
وأضافت البقاعي أنه على الجانب الآخر، هناك من ينفي دقة هذه الاستطلاعات في المعسكر الجمهوري ويعتبر أنه من السابق لأوانه الاعتماد على أي استنتاجات ليست نهائية، وشكلت حملة ترامب مجموعة من المتطوعين تُعرف باسم «ترامب 24/7»، تعمل على دعم الرئيس السابق وتوعية الناخبين بأهمية التصويت له، بالإضافة إلى وجود دائرة خاصة لمراقبة استطلاعات الرأي.
ورغم أن ترامب يركز حملته بشكل كبير على الاقتصاد، ويذكر نجاحاته السابقة في دفع عجلة الاقتصاد الأميركي، فإن هاريس تواجه انتقادات لعدم امتلاكها سجلاً مماثلاً في هذا المجال، ومع ذلك، تُعزى صعوبة وضع الاقتصاد جزئياً إلى السنوات الأربع التي قضتها هاريس في إدارة بايدن، حيث كان الاقتصاد في حالة تراجع.
ومن جانب آخر، أعرب عضو الحزب الديمقراطي مهدي عفيفي عن تفاؤله بالنتائج الأولية، وأن «تقدم هاريس في الولايات المتأرجحة يعكس تزايد الثقة في قدرتها على قيادة البلاد، خصوصاً في وقت تعاني فيه أميركا تداعيات السياسات الاقتصادية لإدارة ترامب السابقة».
وأضاف أن هاريس تقدم رؤية جديدة للاقتصاد الأميركي، تركز على العدالة الاجتماعية والاقتصادية، وهي الرؤية التي بدأت تلقى قبولاً واسعاً بين الناخبين.

سباق الرئاسة الأميركية
الانتخابات الرئاسية الأميركية
جو بايدن
أميركا
كامالا هاريس
دونالد ترامب
البيت الأبيض
انتخابات الرئاسة الأميركية
السباق الرئاسي الأميركي
ترامب
الانتخابات الأميركية
استطلاع رأي
آخر الأخبار
حاكم الشارقة يعتمد قبول 330 طالباً وطالبة في جامعة كلباء للعام الأكاديمي 2024 - 2025
علوم الدار
حاكم الشارقة يعتمد قبول 330 طالباً وطالبة في جامعة كلباء للعام الأكاديمي 2024 - 2025
اليوم 17:55
«ضمان» تستضيف مجلسها الإماراتي الأول
علوم الدار
«ضمان» تستضيف مجلسها الإماراتي الأول
اليوم 19:49
الرئيس الأميركي جو بايدن
الأخبار العالمية
الجمهوريون يطلقون إجراءات لعزل الرئيس الأميركي
اليوم 19:39
«أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو» تختتم بطولة الصين
الرياضة
«أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو» تختتم بطولة الصين
اليوم 19:37
ساني.. «عودة جزئية»
الرياضة
ساني.. «عودة جزئية»
اليوم 19:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©